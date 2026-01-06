Fiscal venezolano defiende inmunidad de Maduro ante posibles procesos judiciales

Caracas, Venezuela.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este martes que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país suramericano lo que significa, dijo, que no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros". El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros compareció el 5 de enero ante un tribunal federal de Nueva York. Él y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes. Maduro es acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense.

Cilia Flores, su esposa, figura como coimputada; sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo. La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es por el momento el principal logro anunciado de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que ha puesto en las últimas horas en vilo a la comunidad internacional y sobre todo a Latinoamérica. Colombia y Cuba fueron los primeros países en reaccionar. El presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó en su cuenta de X de los bombardeos y pidió una reunión "inmediata" de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU). Su Gobierno también anunció la preparación de un puesto de control en Cúcuta, la ciudad que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, y de un decreto de emergencia para las posibles consecuencias económicas y sociales que pueda tener el ataque sobre el país.