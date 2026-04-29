Familia entera es asesinada en México: investigan a novio de una de las víctimas

Ciudad de México, México

Autoridades de Ciudad de México confirmaron este miércoles la detención de cuatro presuntos responsables del asesinato de cuatro integrantes de una misma familia en el norte de la capital, en un caso que es investigado por posibles vínculos con redes de extorsión.

El crimen ocurrió el martes al interior de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, donde cuatro personas -que serían miembros de una misma familia- fueron asesinadas a balazos, según los primeros reportes.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este día del arresto de tres hombres y una mujer, presuntamente implicados en el crimen.

Los sospechosos fueron localizados en el Estado de México, en las inmediaciones de la capital, como resultado de un operativo conjunto con autoridades de ese estado, detalló el funcionario.

Explicó que, a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, se logró identificar dos camionetas robadas que habrían sido utilizadas tras el crimen.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús 'N', José María 'N', Francisco Javier 'N' y Emiliano 'N'.

Este último, agregó, habría disparado contra los agentes durante su detención, por lo que los policías repelieron la agresión y lo dejaron herido.