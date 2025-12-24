Wall Street cierra con éxito pese a bajo volumen en la víspera de Navidad

Nueva York, Estados Unidos.

Wall Street cerró este miércoles en verde y el índice S&P 500 alcanzó un nuevo récord al finalizar una sesión más corta de lo habitual por la víspera de Navidad. Al toque de campana, el S&P 500 subió un 0,32 %, hasta 6.932 puntos; el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,22 %, hasta 23.613 unidades, y el Dow Jones de Industriales ganó un 0,6 %, hasta 48.731 enteros.

En el plano corporativo, destacaron las ganancias de Nike (4,6 %), después de que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijera que ha comprado acciones de la empresa. Apple subió por su parte un 0,53 %. También subieron en la jornada de hoy tecnológicas como Micron Technology (3,77 %), Broadcom (0,26 %) o Amazon (0,1 %), mientras que en este sector bajaron Alphabet (-0,08 %) o Nvidia (-0,3 %). Esta semana los inversores analizan los primeros datos publicados respecto al producto interior bruto (PIB) desde septiembre debido al cierre del Gobierno federal. En términos interanuales, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados el martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.