Trump endurece críticas contra Harvard y amenaza cortarle los fondos federales

Washington, Estados Unidos

El presidente de EE UU, Donald Trump , endureció sus ataques este miércoles contra la Universidad de Harvard y aseguró que "ya no debería recibir fondos federales" después de que su Gobierno congelara una partida de 2,200 millones de dólares para la institución y de que él mismo amenazara con eliminar la exención de impuestos que ostenta.

Trump carga además contra la exrectora de la universidad Claudine Gay que dimitió en enero de 2024 tras verse afectada por acusaciones de plagio y por unas polémicas declaraciones sobre el antisemitismo ante el Congreso.

La acusa de ser "sumamente inepta" y una "plagiadora" que "avergonzó a Harvard" ante el Congreso, y critica que "en lugar de despedirla de inmediato" se la haya mantenido en el claustro tras su destitución.

Gay es actualmente profesora de Administración Pública y Estudios Afroamericanos.También critica que Harvard contratara para dar clase a los exalcaldes de Chicago y Nueva York, los demócratas Lori Lightfoot y Bill de Blasio, a los que califica de "los peores y más incompetentes alcaldes de la historia" de EE UU.

"Muchos otros, como estos izquierdistas imbéciles, enseñan en Harvard, y por eso, Harvard ya no puede considerarse ni siquiera un buen lugar de aprendizaje, y no debería figurar en ninguna lista de las mejores universidades del mundo. Harvard es una BROMA, enseña odio y estupidez, y ya no debería recibir fondos federales", concluye el mensaje de Trump.

La publicación llega después de que ayer el mandatario anunciara con quitarle la exención impositiva a la prestigiosa universidad y de que el lunes congelara 2,200 millones de dólares en financiación federal en respuesta a una carta enviada por Harvard en la que la institución rechazaba la orden del Gobierno de poner fin a sus programas de diversidad y de vigilar la ideología de sus estudiantes extranjeros.

Desde que se constituyó en enero, el actual Gobierno de Trump ha iniciado una dura ofensiva contra los campus estadounidenses que reciben fondos públicos de cara a que cumplan con su agenda política. EFE