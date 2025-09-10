Suman nuevos cargos contra Naasón Joaquín García y exmiembros aplauden fallo

Los Ángeles, California

Las autoridades hicieron este miércoles varios allanamientos en Los Ángeles relacionados con la acusación del Departamento de Justicia contra Joaquín García , de 56 años, que se encontraba en una cárcel de California pagando una condena de 16 años, por abuso sexual infantil.

Exmiembros de la iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) aplaudieron este miércoles los cargos federales contra Naasón Joaquín García y miembros de su familia, incluida la madre del líder espiritual, por actividades de crimen organizado y tráfico sexual contra miembros de la institución, y dijeron que esperan que se dé el arresto de otros sospechosos.

Además de Joaquín García, la acusación por “conducta sexual, financiera y delictiva” que victimizó a miembros de LLDM durante muchos años, incluye a Eva García de Joaquín, madre del líder espiritual y esposa de Samuel Joaquín, otrora cabeza de la iglesia, muerto en 2014.

Sharim Guzmán, exmiembro de la Luz del Mundo y vocero de un grupo de víctimas, que incluye a su esposa Sochil Martin, dijo a EFE que el arresto de los familiares de Joaquín García se había esperado “desde hacía años”, y en especial la detención de la madre del líder y de su primo Joram Núñez Joaquín arrestado hoy en Chicago (Illinois).

No obstante, el activista advirtió que “aún faltan más” miembros del clan que deben ser investigados y detenidos.

“Nosotros seguimos esperando que llegue una completa justicia. Que podamos un día ver que esa institución no sigue aprovechándose de los miembros y tampoco de los gobiernos”, dijo Guzmán.

También hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que avancen en las investigaciones y presten atención a las denuncias hechas en ese país desde 2019 por varias personas, incluida Martin.

Los cargos federales también incluyen a Rosa Sosa, acusada de ser una de las principales cómplices de Samuel Joaquín en los abusos al preparar a las víctimas, una práctica que habría continuado con Naasón Joaquín, según documentos judiciales.

Azalia Rangel García y Silem García Peña completan la acusación presentada este martes en una en corte federal de Nueva York.

Joaquín García, conocido como "Apóstol" de Jesucristo en LLDM, fue puesto bajo custodia federal hoy en California y se espera que sea trasladado a Nueva York.

Sosa, Rangel García y García Peña se encuentran en búsqueda y captura. El Departamento de Justicia explicó en un comunicado que se cree que están en México y que pedirán a las autoridades de ese país que los arresten y extraditen para que enfrenten cargos.

“Es hora que el Gobierno mexicano le ponga cuidado a este caso y ayude para conseguir la justicia que se merecen las víctimas”, insistió Guzmán.