El desgarrador relato de una monja tras ser detenida por ICE cuando iba camino a misa en Texas

Texas, Estados Unidos.

La hermana Leticia Ugboaja decidió hablar públicamente por primera vez sobre la detención que sufrió a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras caminaba hacia la misa dominical en McAllen, Texas, un episodio que, asegura, todavía recuerda con angustia. Durante una conferencia de prensa realizada en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, la religiosa relató que el pasado 28 de junio fue interceptada por dos hombres armados cuando se dirigía al templo vestida con su hábito religioso, llevando únicamente su rosario y su teléfono celular. “En ese momento, no entendía lo que estaba pasando, lo que me estaba sucediendo”, expresó Ugboaja al recordar el momento de su arresto. La monja, de 56 años, explicó que sintió un “sudor frío” cuando fue abordada por los agentes. Horas después recuperó su libertad, luego de que su caso generara atención pública tras ser difundido por miembros de la parroquia en redes sociales y recibir el respaldo de congresistas estadounidenses.

Más allá de su experiencia personal, Ugboaja afirmó que decidió hacer públicas sus declaraciones para visibilizar la situación de otras personas migrantes que, según dijo, permanecen bajo protección legal, pero continúan enfrentando incertidumbre. “Hay muchas otras personas en la misma situación, personas a las que se les ha brindado algún tipo de protección bajo nuestras leyes, que han cumplido con todas las normas que se les han exigido y que aún viven en la incertidumbre”, manifestó. La religiosa también pidió que quienes enfrentan procesos migratorios tengan la oportunidad de ser escuchados antes de ser detenidos. “Eso no significa que pueda quedarme callada sobre lo que me pasó, o sobre lo que les sigue pasando a otros”, agregó.

Contaba con protección

Durante la comparecencia, su abogado, Carlos M. García, explicó que un juez de inmigración rechazó en 2019 la solicitud de asilo presentada por Ugboaja, pero le concedió protección contra la deportación hacia Nigeria al considerar que existía la probabilidad de que fuera sometida a torturas si regresaba a su país. Según el defensor, la religiosa ha cumplido durante años con las condiciones impuestas por las autoridades migratorias y posee autorización para trabajar en Estados Unidos, donde además ejerce como enfermera. García aseguró que, cuando fue detenida, los agentes no le explicaron claramente las razones del arresto. No obstante, indicó que existía la intención de trasladarla a un tercer país.

Política migratoria de Trump

El caso ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato, que ha incluido un incremento en las deportaciones y nuevas estrategias para el manejo de personas migrantes. Entre ellas figura la deportación hacia terceros países, una medida que ha recibido cuestionamientos de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos y que también ha sido objeto de impugnaciones judiciales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que estos acuerdos buscan ofrecer protección a solicitantes de asilo y contribuir a reducir la acumulación de casos en los tribunales migratorios. Ni el DHS ni el ICE habían emitido comentarios sobre la detención de Ugboaja, pese a las solicitudes realizadas por distintos medios.

"Fue muy doloroso”