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Capturan en Nueva York dos hondureños con órdenes de captura por homicidio

Los dos hondureños son acusados de homicidio y fueron capturados por agentes estadounidenses en Amherst, Nueva York

Capturan en Nueva York dos hondureños con órdenes de captura por homicidio

Dos hondureños fueron detenidos en Amherst, Nueva York, por su situación migratoria y por tener órdenes de captura pendientes en Honduras.

 Foto: redes sociales

Nueva York, Estados Unidos. Dos hondureños fueron detenidos el pasado 27 de octubre en Amherst, Nueva York, Estados Unidos, por agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP).

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, ambos ciudadanos hondureños se encontraban ilegalmente en el país norteamericano al momento de su detención.

Los dos enfrentan ahora procedimientos migratorios en Estados Unidos, mientras se determina su situación legal y los pasos que seguirán las autoridades competentes.

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Comunicado oficial de la Patrulla Fronteriza (USBP).

Comunicado oficial de la Patrulla Fronteriza (USBP).

Según el reporte, los hondureños tienen órdenes de captura vigentes en Honduras por presuntos delitos de homicidio. Sin embargo, el comunicado no especifica los casos por los que son requeridos.

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Tampoco se proporcionaron las identidades de los detenidos ni detalles sobre sus antecedentes judiciales. La información disponible señala que los dos hondureños están pendientes de deportación.

Se espera que las instituciones competentes amplíen la información sobre la identidad de los detenidos, los delitos que se les imputan y el estado de los procedimientos para su eventual retorno a Honduras.

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Redacción La Prensa
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