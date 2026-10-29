Capturan en Nueva York dos hondureños con órdenes de captura por homicidio

Nueva York, Estados Unidos. Dos hondureños fueron detenidos el pasado 27 de octubre en Amherst, Nueva York, Estados Unidos, por agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP).

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, ambos ciudadanos hondureños se encontraban ilegalmente en el país norteamericano al momento de su detención.

Los dos enfrentan ahora procedimientos migratorios en Estados Unidos, mientras se determina su situación legal y los pasos que seguirán las autoridades competentes.