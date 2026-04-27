Hondureña pide ayuda tras cirugía de su esposo y pérdida de TPS en EEUU

Una hondureña residente en Estados Unidos solicitó apoyo económico para cubrir los gastos médicos de su esposo, quien enfrenta un proceso de recuperación tras una cirugía a corazón abierto y la pérdida de su cobertura de salud.
Corina Meléndez relató que su esposo fue intervenido quirúrgicamente en febrero de 2026, en un momento en que aún contaba con beneficios de Medicare.
Sin embargo, explicó que su "esposo se sometió a una cirugía a corazón abierto en febrero de 2026. Contaba con cobertura de Medicare, pero lamentablemente perdió todos sus beneficios al perder su estatus legal; esto ocurrió debido a la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, justo en el momento en que se le practicaba la cirugía a corazón abierto”.
La hondureña también indicó que, debido al estado de salud de su pareja, se vio obligada a dejar su empleo para dedicarse a su cuidado durante la recuperación.
“Debido a su enfermedad, yo misma tuve que dejar de trabajar para cuidarlo durante su recuperación”, señaló Corina.
Doña Corina explicó que actualmente enfrentan dificultades para costear los medicamentos y el tratamiento posterior a la cirugía, el cual podría extenderse por varios meses.
Apoyo solidario
Ante esta situación, la familia ha creado una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos que les permitan cubrir los gastos médicos y de medicación.
“Cualquier ayuda por parte del público para cubrir sus gastos médicos y medicamentos sería sumamente agradecida”, manifestó.
El caso ocurre en medio de la finalización del TPS para hondureños en Estados Unidos, una medida que ha impactado a cientos de familias que dependían de este estatus migratorio para acceder a servicios básicos, incluyendo la atención médica.