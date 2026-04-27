Hondureña pide ayuda tras cirugía de su esposo y pérdida de TPS en EEUU

Texas, Estados Unidos.

Una hondureña residente en Estados Unidos solicitó apoyo económico para cubrir los gastos médicos de su esposo, quien enfrenta un proceso de recuperación tras una cirugía a corazón abierto y la pérdida de su cobertura de salud.

Corina Meléndez relató que su esposo fue intervenido quirúrgicamente en febrero de 2026, en un momento en que aún contaba con beneficios de Medicare.

Sin embargo, explicó que su "esposo se sometió a una cirugía a corazón abierto en febrero de 2026. Contaba con cobertura de Medicare, pero lamentablemente perdió todos sus beneficios al perder su estatus legal; esto ocurrió debido a la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, justo en el momento en que se le practicaba la cirugía a corazón abierto”.