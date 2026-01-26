Gobernadora de Nueva York exige la renuncia de Kristi Noem tras muerte de Alex Pretti

Nueva York, Estados Unidos

Hochul calificó el incidente como parte de un “patrón de violencia” por parte de agentes federales y afirmó que las acciones de Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han demostrado un “profundo desprecio por la vida humana”.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul , hizo un llamado ayer domingo para que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, renuncie a su cargo y para que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, sea despedido, en respuesta a la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti durante un operativo de agentes federales de inmigración en Minéapolis.

Señaló que Pretti, un hombre de 37 años que trabajaba como enfermero de cuidados intensivos, fue disparado por agentes mientras se encontraba en la vía pública y no representaba una amenaza.

Durante su discurso, la gobernadora sostuvo que Noem “ha perdido su derecho a liderar” y reiteró que debe renunciar, ser separada del cargo por el presidente Donald Trump o ser sometida a un proceso de destitución o juicio político.

Además, Hochul pidió que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, también sea despedido por su participación en la escalada de operaciones de inmigración.

“Cuando los agentes federales utilizan fuerza letal contra civiles y luego impiden que las autoridades estatales investiguen plenamente, se viola lo más básico en una democracia”, enfatizó Hochul, subrayando que nadie está por encima de la ley, ni agentes de ICE, ni funcionarios federales, ni siquiera el presidente de Estados Unidos.

La gobernadora también acusó a Noem de referirse a manifestantes pacíficos como “terroristas domésticos” y de tergiversar los hechos en torno a las víctimas de los recientes tiroteos. Señaló que el manejo de esta situación ha sido inaceptable y ha generado indignación entre líderes estatales y ciudadanos.

La petición de renuncia se da en medio de un debate nacional más amplio sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales durante operativos migratorios, situación que ha desencadenado protestas y llamado la atención de líderes de diferentes estados y sectores políticos.