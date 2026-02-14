EE UU gastó 40 millones en deportar a 300 inmigrantes a terceros países, según informe

Nueva York

El Gobierno de Estados Unidos dirigido por Donald Trump ha gastado 40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe publicado por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

El informe, divulgado el viernes por la noche, es fruto de una investigación de diez meses en la que los congresistas han revisado los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones, que antes se utilizaban de manera “excepcional”, pero el Gobierno Trump ha sistematizado, según un comunicado.

El Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”, declara en la nota la senadora Jeanne Shaheen, que encargó y dirigió el informe.

El coste de las deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 “es desconocido, pero probablemente superior a 40 millones de dólares”, ya que el Gobierno ha entregado más de 32 millones “directamente a cinco países”: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau, detalla el documento.

De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no se establece, fueron enviados a otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Eswatini.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El informe de 30 páginas critica que en muchos casos EE.UU. podía haber expulsado a estas personas a sus países de origen, y señala que más del 80 % de esos deportados a terceros países “ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”.