Estados Unidos extiende el TPS para Haití por dos semanas más

Los Ángeles, Honduras

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS) anunció este viernes que extenderá por dos semanas más el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el permiso de trabajo que beneficia a unos 350.000 haitianos, que piden no perder el amparo que tienen desde 2010.

“El TPS y la autorización de empleo se han prorrogado por orden judicial”, dijo en un comunicado USCIS.

Este 10 de julio marcaba la expiración de los permisos de trabajo de los amparados por el TPS para Haití, después que este grupo perdiera una batalla legal en la Corte Suprema contra el Gobierno del presidente Donald Trump que revocó su estatus el año pasado.

Según el anuncio de USCIS, el TPS para Haití estará vigente hasta el 24 de julio.