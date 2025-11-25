Donald Doolittle, el trabajador de una iglesia que se hizo pasar por un agente migratorio

Austin

Un trabajador de una iglesia evangélica en Texas fue arrestado por la policía local tras ser acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para extorsionar a una mujer.

Donald Doolittle, director de seguridad en la iglesia evangélica Gateway Community Church en Webster, un suburbio de Houston, enfrenta cargos por suplantar la identidad de un servidor público, según informó hoy la policía a la cadena local KTRK.

Las autoridades indicaron que Doolittle contrató los servicios de la mujer, una masajeadora al Noroeste de la ciudad. Al momento de pagarle, el hombre, de 58 años, dijo que quería hacerlo con tarjeta de crédito pero ella le informó que solo recibía efectivo o transferencia bancaria a través de la aplicación Zelle.

Doolittle, en respuesta, dijo a la mujer que era un agente de ICE, le mostró una tarjeta de identificación con el logo de la agencia y le pidió ver sus documentos.

La mujer le mostró que tenía una visa temporal y él insistió en que debía entregarle 500 dólares o si no iba a "arrestarla y nunca vería de nuevo a su familia o a sus hijos", según informó el portal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La víctima, de la que se desconocen por ahora más detalles, le envió el dinero. Doolittle le pidió que borrara los mensajes y le dijo que su "caso" había sido cerrado. El intercambio entre los dos salió a la luz y se abrió una investigación porque la víctima le contó lo sucedido a unos agentes de policía que se encontró por casualidad al día siguiente en un almuerzo. El acusado, que permanece detenido con una fianza de 10.000 dólares, negó los hechos.

El caso de Doolittle se enmarca en una ola de decenas de casos en todo el país en donde ciudadanos comunes se están haciendo pasar por agentes de ICE, en algunas situaciones para abusar o secuestrar a personas latinas o migrantes, aprovechándose de la elevada presencia de estos oficiales en diferentes regiones y de que estos han comenzado a taparse la cara con pasamontañas cuando realizan operativos o detenciones.

La cantidad de incidentes ha llegado a tal punto que el FBI emitió una circular pidiendo a ICE que instruyera a sus agentes a "identificarse de manera adecuada".

"Debido al reciente aumento de las acciones de cumplimiento de ICE en todo el país, actores criminales están aprovechando la mayor presencia pública y la cobertura mediática de ICE para dirigirse a comunidades vulnerables y cometer actividades delictivas", escribió el FBI.

"Esto no solo afecta a las víctimas y a las comunidades, sino que también tiene consecuencias negativas más amplias para las agencias de aplicación de la ley”, continuó el comunicado, publicado en octubre y hecho público a principios de noviembre por parte de la ONG Property of the People.