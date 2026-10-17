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Conductor embiste a asistentes de partido de fútbol en USA y deja dos muertos, incluido un niño

El incidente ocurrió en el complejo deportivo Stryker, donde familias atendían a un partido de fútbol alrededor de las 15:25 hora local

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 19:20 -
  • Agencia EFE
Conductor embiste a asistentes de partido de fútbol en USA y deja dos muertos, incluido un niño

Las dos víctimas mortales, que fallecieron en el lugar del incidente, aún no han sido identificadas.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un niño y un adulto murieron y otras dos personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor irrumpiera con su vehículo en un campo de fútbol en Wichita (Kansas), según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en el complejo deportivo Stryker, donde familias atendían a un partido de fútbol alrededor de las 15:25 hora local (20:25 GMT).

El capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, señaló en una conferencia de prensa que el conductor, que viajaba con dos menores en el vehículo, descrito por el medio KWCH como una camioneta negra, se encuentra bajo custodia.

Las dos víctimas mortales, que fallecieron en el lugar del incidente, aún no han sido identificadas.

La policía continúa investigando y señaló que no existe una amenaza mayor para la comunidad. "Esto es una tragedia", declaró Moses.

Las actividades en el complejo deportivo fueron canceladas por el Ayuntamiento de Wichita hasta nuevo aviso. EFE

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