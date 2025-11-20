Departamento de Justicia toma decisión en el caso de Miramar Martínez

Chicago, Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desestimado los cargos contra una ciudadana estadounidense acusada de embestir con su carro a agentes migratorios, que la balearon en un operativo en Chicago (Illinois) el mes pasado, según reportaron medios nacionales.

Los fiscales federales presentaron este jueves una moción para desestimar los cargos contra Miramar Martínez, quien recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 4 de octubre.

También se presentó una moción para desestimar los cargos contra Anthony Ruiz, otro ciudadano estadounidense que se vio involucrado en el incidente ocurrido en el área de South Side de Chicago, en medio de los fuertes operativos migratorios.

Martinez, de 30 años, y Ruiz habían sido acusados por supuestamente usar sus vehículos para agredir e impedir la labor de agentes federales.

Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban un operativo en la ciudad fueron seguidos por un "convoy" de vehículos, que manejaban de manera "agresiva y errática”.

Luego, supuestamente los acusados habían chocado intencionalmente contra una camioneta conducida por el agente de la Patrulla Fronteriza, Charles Exum, que salió de la camioneta y disparó cinco veces contra Martínez, según la acusación.

La mujer condujo herida fuera de la zona, al igual que Ruiz. Ambos fueron detenidos más tarde ese mismo día.

Horas después del tiroteo, el FBI devolvió el vehículo que había sido impactado por los acusados a Exum, que lo condujo de Chicago hasta Maine —más de 1.700 kilómetros— y no envió un correo electrónico para la preservación de pruebas hasta 12 días después del incidente, según información citada por FOX.

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué razón desestimó la acusación contra los dos ciudadanos.

Esta no es la primera vez que la fiscalía estadounidense se ve obligada a retirar los cargos a ciudadanos estadounidenses involucrados en incidentes relacionados con las redadas migratorias, en Los Ángeles han desestimado varias acusaciones así como ha perdido en corte los casos, después de que los jueces no han encontrado el mérito suficiente.

Ciudadanos estadounidenses han demandado civilmente al Gobierno del presidente Donald Trump, hasta por 50 millones de dólares, por arrestos injustificados y uso de fuerza excesiva.