España celebra su Fiesta Nacional con un desfile militar

Madrid, España.

El Día de la Fiesta Nacional se celebró en España con el tradicional desfile militar, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, en el que casi 4.000 militares marcharon por las calles de Madrid.

Durante más de un kilómetro de recorrido por el centro de la capital, 3.847 profesionales de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron en la celebración de la fiesta nacional española, en un 12 de octubre que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América.

Felipe VI, jefe del Estado español, pasó revista a las tropas, acompañado de su esposa, la reina Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor, heredera a la monarquía española, y la infanta Sofía.

Los reyes saludaron también a las autoridades presentes, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.