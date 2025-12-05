Así fue el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a regresar a Washington para mantener otra reunión tras la primera que sostuvieron este viernes, explicó la mandataria mexicana. "Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva", declaró a la prensa sobre el encuentro a tres que tuvo con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, después del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado en Washington. Sheinbaum dijo que durante la reunión, que duró una hora, no hablaron sobre la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, un acuerdo que Trump pretende dejar expirar, pero aseguró que van a "seguir trabajando".

Según la presidenta, Trump considera que México "es un gran país, extraordinario", y reveló que la invitó a volver a la capital estadounidense. "Sí, me invitó también a que viniera a Washington nuevamente, y ya acordaremos una fecha", dijo. La mandataria ofreció estas declaraciones a la salida de un encuentro con la comunidad mexicana en Estados Unidos, que tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano de Washington después del sorteo.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que... pic.twitter.com/2FECeFpBVp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 5, 2025