Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

Nueva York, Estados Unidos

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de Nueva York y alertó de posibles tornados e inundaciones.

"Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias", alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.