Emiten aviso de tormenta severa en Nueva York, con posibles tornados e inundaciones

El aviso está activo hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT) en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados.

  • 06 de septiembre de 2025 a las 15:05 -
  • Agencia EFE
Foto de archivo de personas se protegen de la ola de frío en Nueva York (Estados Unidos).EFE/ Angel Colmenares

 Angel Colmenares / EFE
Nueva York, Estados Unidos

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de Nueva York y alertó de posibles tornados e inundaciones.

"Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias", alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.

La capital de EE.UU. se moviliza en contra del Gobierno de Donald Trump

El aviso está activo hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT) en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Según el NWS, el sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

