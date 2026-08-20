Embajada de EEUU en El Salvador sobre TPS: "Es una decisión del Departamento de Seguridad"

San Salvador, El Salvador. La decisión sobre cancelar o renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que ampara a miles de salvadoreños en Estados Unidos, recae sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), indicó este jueves la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, que reconoció que ellos "tampoco" saben qué pasará.

Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños se mantienen en suspenso en una carrera contrarreloj para evitar su deportación, cuando falta pocos días para que se venza el TPS para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su primer mandato.

"Entendemos que esta es una pregunta que está en la mente de todo salvadoreño aquí, en El Salvador, y en los Estados Unidos, pero la realidad es que esa decisión la toma el Departamento de Seguridad Nacional y ellos publicarán su decisión cuando la tomen en el Registro Federal de Estados Unidos", expresó Fellows.