Bukele felicita a "sus amigos en Estados Unidos" por 250 años de independencia

San Salvador, El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este sábado a sus "amigos en Estados Unidos" por el 250 aniversario de la independencia de la nación norteamericana, con cuya Administración sostiene una cercana relación. "¡Felices 250 años de independencia a todos mis amigos en los EE.UU.!", publicó Bukele en un mensaje en X.

Aunque el 4 de julio siempre es una festividad especial en Estados Unidos, este año se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776. Además, este año coincide con un sábado, por lo que se prevé mucha movilidad y una mayor participación de ciudadanos. El presidente estadounidense, Donald Trump, planea dar un gran discurso ante miles de simpatizantes el Día de la Independencia en la Explanada Nacional de Washington, el gran parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln, en un espectáculo que incluirá pirotecnia y el sobrevuelo de aviones de combate.



Happy 250th birthday to all my friends in the USA! 🇺🇸 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 4, 2026