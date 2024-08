Trump asegura que protegerá EEUU: “No soy un radical”

El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) subrayó este martes que en caso de volver al poder acabará con la criminalidad del país, un tema central en su campaña por la Casa Blanca, y se desmarcó de quienes lo califican de radical.

“No soy radical. Solo soy una persona con sentido común”, dijo en un mitin en Howell (Míchigan) centrado en la delincuencia y la seguridad.

Los estadounidenses, dijo, quieren una frontera y una policía fuerte: “Queremos una buena vida. Queremos estar seguros”, señaló ante agentes de las fuerzas del orden de esa ciudad, avanzando que en caso de vencer en las elecciones del 5 de noviembre ofrecerá al país “cumplimiento de la ley, seguridad y paz”.

Con su contrincante, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, habrá -en su opinión- “crimen, caos, destrucción y muerte”.

“Yo creo en el cumplimiento de la ley. El otro grupo no. Vamos a parar el crimen violento en Estados Unidos. Vamos a poner freno a la ola criminal de Kamala, que está llegando a niveles nunca vistos. Es la persona de izquierdas más radical que alguna vez ha pensado en la presidencia”, destacó.

“La gente no conoce a la verdadera Kamala, pero yo sí. Está más a la izquierda de lo que nadie jamás pueda pensar. Sería un desastre como presidenta. Yo amo nuestro país y no necesitaba hacer esto. No necesitaba ser imputado cada vez que paso por un estado”, añadió.

Trump reiteró su promesa de “cerrar la frontera” en su eventual primer día en la Casa Blanca y la de devolver a su país a los inmigrantes que crucen a Estados Unidos de manera irregular.

“Queremos que llegue gente, pero que lo haga de forma legal. Mandaré a los (inmigrantes) ilegales de Kamala de vuelta a casa, que es donde pertenecen”, destacó junto a su intención de dar más fondos a las fuerzas de seguridad y a su denuncia de que el crimen en Estados Unidos está “fuera de control”.

A pesar del panorama violento que pintó para el conjunto del país, no obstante, las últimas cifras apuntan a una reducción generalizada de la tasa de delincuencia en los seis primeros meses de 2024 respecto a hace un año.