Elecciones Costa Rica 2026: fecha, candidatos y todo lo que debes saber

San José, Costa Rica

Costa Rica celebra este domingo las elecciones presidenciales en las que se definirá quién gobernará el país durante el periodo 2026-2030. Un total de 20 candidatos compiten en una de las papeletas más amplias de los últimos años, aunque tres aspirantes concentran la mayor atención y respaldo en las encuestas: Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles. A continuación, en La Prensa le explicamos quiénes son los principales candidatos, qué proponen y cuándo podría haber una segunda vuelta.

¿Cuándo son las elecciones en Costa Rica 2026?

Los costarricenses acudirán a las urnas el domingo 1 de febrero para elegir al próximo presidente. Si ningún candidato alcanza al menos el 40 % de los votos válidos, el país irá a una segunda ronda el próximo 5 de abril.

Laura Fernández: la continuidad del proyecto de Rodrigo Chaves

La principal favorita en las encuestas es Laura Fernández, candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano. Con 39 años, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y cuenta con especialización en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática.

Fernández fue ministra de Planificación y de la Presidencia durante el actual Gobierno de Rodrigo Chaves, y ha basado su campaña en la promesa de dar continuidad a su proyecto político, lo que le ha valido el calificativo de “heredera” del mandatario.

Entre sus principales propuestas destacan:

-Venta de activos estatales como el Banco de Costa Rica

-Levantamiento de garantías individuales en zonas específicas para combatir el crimen organizado

-Construcción de un tren eléctrico metropolitano

-Creación de una mega cárcel de máxima seguridad, inspirada en el modelo de El Salvador Además, Fernández insiste en la necesidad de obtener una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa (más de 38 diputados) para impulsar profundas reformas del Estado. La oposición ha advertido que tanto Chaves como Fernández representan un riesgo autoritario para la democracia.

Álvaro Ramos: educación y fortalecimiento de la clase media

El economista Álvaro Ramos es el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), de orientación socialdemócrata. Tiene 42 años, un doctorado en Economía por la Universidad de California-Berkeley y estudios en la Universidad de Costa Rica y la UNED. Ramos cuenta con una amplia trayectoria en el sector público e internacional. Fue viceministro de Hacienda (2010-2014, superintendente de pensiones (2015-2020), experto técnico de la OITy presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, cargo del que fue destituido tras diferencias con el presidente Chaves.

Durante su campaña ha advertido sobre los peligros de la concentración del poder, señalando que esta amenaza la libertad de expresión y la institucionalidad democrática. Sus principales ejes son el fortalecimiento de la educación pública, el impulso a la clase media​​​​​​​ y el combate al narcotráfico desde una perspectiva social y económica.

Claudia Dobles: recuperar el liderazgo internacional de Costa Rica

La ex primera dama Claudia Dobles, de 45 años, representa una opción de centroizquierda. Es arquitecta por la Universidad de Costa Rica, tiene un máster del MIT en Planificación y Estudios Urbanos, y fue becaria de la Universidad de Harvard en estudios ambientales avanzados. Durante el Gobierno de Carlos Alvarado, Dobles coordinó el Plan Nacional de Descarbonización y trabajó en áreas clave como modernización del transporte público, movilidad eléctrica, ordenamiento territorial y coordinación con gobiernos locales.

Entre sus propuestas destaca la intención de recuperar el liderazgo internacional de Costa Rica en democracia, paz y desarrollo sostenible.