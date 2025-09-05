Presumía en redes ser miembro de la MS-13 y fue capturada

San Salvador, El Salvador.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informaron sobre la captura de Cristal Azucena Serpas Hernández, de 20 años. Según las investigaciones, utilizaba sus redes sociales para presumir supuestos vínculos con la Mara Salvatrucha (MS-13) organización criminal que opera, principalmente, en El Salvador, Honduras y Guatemala. La detención se llevó a cabo en la colonia 10 de Octubre, distrito de San Marcos, en San Salvador Sur. Junto con el informe de captura, la Policía difundió varias imágenes en las que la joven aparece realizando señas que serían alusivas a la pandilla.

De acuerdo con el reporte oficial, Serpas Hernández será remitida inicialmente por el delito de resistencia agresiva, aunque no se descarta su implicación en otros hechos delictivos. Las autoridades añadieron que también investigan a otras mujeres que aparecen junto a ella en las fotografías difundidas.

Cristal Azucena Serpas Hernández, de 20 años de edad, presumía su pertenencia a la MS13, a través de redes sociales.



Nuestros equipos la capturaron en la colonia 10 de Octubre, San Marcos, San Salvador Sur.



Será remitida por resistencia agresiva, mientras se investigan otros... pic.twitter.com/QsARl6ypBy — PNC El Salvador (@PNCSV) September 5, 2025

El régimen de excepción en El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 tras una ola de homicidios atribuida a pandillas, se mantiene vigente y ha sido prorrogado más de 28 veces consecutivas por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Según datos oficiales del Gobierno, hasta agosto de 2025 la medida ha permitido la captura de más de 84,000 personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.