El Salvador celebra mil días sin homicidios desde que Bukele es presidente

La administración del presidente Nayib Bukele alcanzó los 1,000 días sin homicidios en El Salvador desde 2019, aseguró la Secretaría de Prensa de la Presidencia del país centroamericano.
Según el ente del gobierno, el viernes 30 de agosto fue cuando lograron los mil días sin homicidios.
La publicación atribuye esta situación a las decisiones y el compromiso de seguridad tomadas por Bukele.
En una publicación en X, la Secretaría aseguró que “la visión y compromiso del mandatario con la seguridad de la población lo ha llevado (a Bukele) a la toma de decisiones firmes y acertadas para el combate de la criminalidad”.
En mayo pasado, Nayib Bukele afirmó que El Salvador había alcanzado 900 días sin homicidios, al no registrar muertes violentas el 4 de mayo.
A inicios de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga 41 del régimen de excepción. Esta medida suspende tres derechos constitucionales: la privacidad en las telecomunicaciones, el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa y el derecho a la defensa.
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que más de 850 días sin homicidios reportados durante la administración de Nayib Bukele se lograron gracias a la implementación del régimen de excepción.
En su momento, Villatoro calificó los homicidios de las pandillas como un "monopolio criminal".
"Más de 850 se han conseguido dentro del régimen de excepción, que es la cara visible de la guerra con la que enfrentamos a estas organizaciones”, expresó el funcionario.
Los mil días sin homicidios pudieron lograrse antes, pero esta semana, específicamente el miércoles, se registró un homicidio en Santa Cruz, distrito de La Libertad, La Libertad Costa. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la víctima presentaba heridas causadas por arma blanca.