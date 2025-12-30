EEUU pide a embajadas en Latinoamérica informar sobre políticas que facilitan la migración

Estados Unidos.

Estados Unidos instó este martes a las embajadas estadounidenses en países latinoamericanos a informar sobre los delitos derivados de la "migración masiva" y a analizar las políticas gubernamentales que facilitan estos movimientos, en línea con la campaña antimmigratoria del presidente, Donald Trump.

El Departamento Estado explicó en un comunicado publicado en redes sociales que ha pedido a sus embajadas analizar aquellas políticas gubernamentales que "facilitan la migración masiva" o que "dan prioridad a los migrantes sobre los ciudadanos" y a exhortar a los Gobiernos de estos países de la región a combatir lo que denomina como violaciones de derechos humanos.

"EE.UU. insta a los Gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva", explica el comunicado en redes sociales.