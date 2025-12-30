Ejército de Venezuela vigila instalaciones petroleras en medio de tensión con EEUU

CARACAS, VENEZUELA

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) 1 Occidental, Pedro González Ovalles, indicó que una Unidad de Reacción Rápida (URRA) se mantiene desplegada para "garantizar la seguridad integral" del complejo y la refinería, según un video compartido este martes por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguró que vigila el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) y el Centro de Refinación Paraguaná , en Falcón (oeste), en un contexto de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

El Centro de Refinación Paraguaná es "uno de los más grandes del mundo, responsable de transformar el crudo en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados" en Venezuela, según el Ministerio de Hidrocarburos.

Por su parte, el Complejo Petroquímico Ana María Campos -conformado por plantas de fertilizantes, plásticos y otros- es considerado clave para el "aprovechamiento del gas natural como fuente básica de insumos", de acuerdo a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Este mes, Estados Unidos ha incautado dos buques que transportaban crudo venezolano y el presidente de este país, Donald Trump, anunció el bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, lo que ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro en las últimas semanas.

El presidente estadounidense además anunció el viernes un ataque contra una "gran instalación" en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado al respecto.

Estas operaciones se suman al despliegue militar que mantiene Estados Unidos desde agosto en el mar Caribe, justificado como parte de su combate contra el narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen para así imponer "Gobiernos títeres" que otorguen beneficios energéticos venezolanos al país norteamericano.

Por tanto, funcionarios nacionales, como la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, han hecho varios llamados a trabajadores de la industria petrolera a estar alerta en un contexto en el que afirma Venezuela "está acosada, amenazada" por sus recursos energéticos y naturales.

Rodríguez también instó recientemente a trabajadores del sector a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de "sabotaje".