EEUU deportó a 7,431 migrantes irregulares nicaragüenses en 2025

Estados Unidos deportó en 2025 a 7.431 migrantes nicaragüenses que se encontraban en situación migratoria irregular en el país norteamericano, informó este viernes a EFE un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. Los 7.431 migrantes nicaragüenses llegaron a Managua entre enero y diciembre de 2025 a bordo de 66 vuelos, incluido un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, indicó el funcionario, que no precisó el número de nicaragüenses deportados en 2024. Los vuelos con repatriados aterrizaron en el aeropuerto internacional de Managua sin cobertura oficial ni anuncios por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que mantienen una retórica "antiimperialista".

Diciembre, con 1.372 migrantes nicaragüenses en condición irregular, fue el mes con mayor cantidad de deportados desde EE.UU., seguido de septiembre, con 1.012, de acuerdo con los datos del Departamento de Estado. Hasta el 31 de agosto pasado, el acumulado era de 3.613 nicaragüenses repatriados en 30 vuelos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre septiembre y diciembre sumaron 3.818 nuevos deportados en 36 vuelos, para totalizar 7.431 nicaragüenses expulsados de EE.UU. en 66 vuelos. "Los nicaragüenses deben saber que Estados Unidos está aplicando con firmeza sus leyes migratorias. Si intentas cruzar ilegalmente, serás detenido y serás expulsado", ha advertido la embajada estadounidense en Nicaragua a través de sus redes sociales. "Los extranjeros ilegales deben regresar voluntariamente a sus país de origen. Informe a sus amigos y familiares: la aplicación 'CBP Home' es la mejor opción para evitar el arresto, la detención y la deportación forzosa y podría ayudarles a tener más posibilidades de regresar a EE.UU de forma legal en el futuro", ha dicho. El pasado diciembre las autoridades estadounidenses anunciaron que más de 2,5 millones de migrantes en situación irregular habían abandonado Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder el 20 de enero de 2025: más de 605.000 fueron deportados y 1,9 millones se "autodeportaron" de manera voluntaria.