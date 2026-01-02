Nueva York recibe el Año Nuevo ante más de un millón de personas

Estados Unidos

Nueva York tiró la casa por la ventana una vez más en su ya tradicional celebración de fin de año; más de un millón de personas abarrotaron desde tempranas horas Times Square para ser partícipes de la celebración más grande del mundo, en la cual participaron artistas de la talla de 50 Cent, Diana Ross, Ciara, Wyclef Jean, entre otros, y que marcó el inicio de las festividades de los 250 años de independencia de los Estados Unidos.

La celebración, que data desde 1907, contó con una nueva bola, la cual fue bautizada con el nombre “Constellation”, con una altura de 12 pies (3.7 metros) y un peso de 12 mil libras (5,400 kilos), compuesta de diferentes luces led, que desplegaban una gama de diversos colores, diseños y patrones, la cual fue acompañada por más de una tonelada de confeti biodegradable de diferentes colores, que incluían los deseos de la comunidad que, con mensajes escritos a mano, fue partícipe de esta actividad.

Pese a las bajas temperaturas, en una de las celebraciones más frías de la última década, las abarrotadas calles de Broadway y sus avenidas lucían llenas de vida; el calor humano de los allí presentes se hizo sentir, esto pese al cansancio, luego de permanecer en esta zona durante aproximadamente 10-12 horas.

La recompensa fue muy gratificante al presenciar de primera mano una de las noches más mágicas del año en la calle más transitada e icónica de la gran manzana.

Las medidas de seguridad fueron garantizadas por el exalcalde de la ciudad, Eric Adams, con el departamento de policía de Nueva York a cargo del orden y la colaboración de múltiples organizaciones de seguridad como el FBI, FDNY y más.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Perros policías, helicópteros, drones, monitoreo de actividades online, registros, cámaras y demás, fueron utilizados con el único objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes y con la premisa de cero tolerancia ante cualquier acción que pudiera interrumpir la fiesta conmemorativa.

Las festividades de Año Nuevo incluyeron un segundo acontecimiento: a las 12:04, la bola de Times Square volvió a subir en conmemoración del arranque de las festividades de los 250 años de independencia de los Estados Unidos, celebración que contó con una cantidad extra de confeti de color blanco, rojo y azul, acompañado de imágenes de la bandera estadounidense en las gigantescas pantallas, evento que se repetirá el 4 de julio del 2026, durante la celebración del Día de Independencia.

La celebración contó con el concurso de 39 artistas, entre los que podemos destacar a Diana Ross, Ciara, Ana Bárbara, entre otros. Nueva York nunca decepciona cuando a recibir el año nuevo se refiere; la introducción del 2026 ha sido simplemente espectacular. Las luces, las presentaciones, el baño de confeti y las sensaciones dejaron a los espectadores con fe en que el año que recién comienza traerá grandes cosas.