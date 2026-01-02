De tránsito a destino: quedarse en México marca la tendencia migratoria hacia 2026

Ciudad de México

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos en 2025 empujó a miles de personas migrantes a quedarse en México, donde han comenzado a asentarse y proyectar su vida en ciudades como la capital del país, tras dejar atrás sus planes de avanzar hacia el norte, cuando menos por un año más.

Entre ellos está Eduardo, de 41 años, quien salió de su natal Venezuela hace seis años y lleva dos viviendo en la Ciudad de México, donde hoy se imagina, al menos durante 2026.

Por ahora, cuenta a EFE, no le preocupa cruzar a Estados Unidos, porque, aunque sabe que puede conseguir empleo, tendría que "estar escondiéndose del ICE", como muchos migrantes que viven en EE.UU. con miedo a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

"Aquí no tienes esa intranquilidad de que sales y te van a deportar ni nada (...) Para vivir como por 3 dólares más y una zozobra, no, prefiero entonces quedarme aquí. Se vive mejor", dice Eduardo, cuyo proyecto de vida se desmoronó hace un año, con la cancelación del programa de citas CBP One, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

En Ciudad de México, Eduardo ha encontrado oportunidades como empleos temporales y hace poco comenzó el trámite para solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), uno de sus "nuevos planes" para este 2026.

Más de 58.800 extranjeros han solicitado refugio en México, entre enero y septiembre de 2025, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con datos de la Comar.

Cerca del 30 % de las solicitudes en 2025 se presentaron en la Ciudad de México, con alrededor de 17.600 registros.

En todo 2024, de las casi 78.800 peticiones en México, unas 14.300 fueron en la capital, lo que equivale a un 18 %, según el reporte.