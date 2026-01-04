Rafael Correa llama “criminal ‘narco’” a Noboa y este le responde “hijo de mula”

Quito

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), llamó “criminal ‘narco’” al actual mandatario Daniel Noboa por avalar la intervención militar con la que Estados Unidos ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; y el gobernante le respondió calificándole de “hijo de mula”. ”El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido. Tú eres el que roba elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura”, manifestó Correa a través de un mensaje en la red social X. Correa reaccionó así a un mensaje previo de Noboa donde celebraba el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que comunicó la captura de Maduro y de su esposa durante una operación militar llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, con bombardeos en diversas partes del país.

El expresidente ecuatoriano mantiene todavía sin presentar pruebas fehacientes que Noboa fue reelegido en las elecciones de 2025 con "fraude" sobre la candidata correísta Luisa González, mientras que siempre se ha opuesto a la invasión que Noboa ordenó en 2024 a la Embajada de México en Quito para detener a su exvicepresidente Jorge Glas. "Te va a pasar lo mismo que a (Lenín) Moreno: anota. Tu alma de vasallo es una traición a la Patria Grande. Sin embargo, en tu descargo, tu servilismo se entiende porque tu verdadera patria —si tienes alguna— es Estados Unidos", concluyó Correa para recordar que el actual gobernante ecuatoriano nació en Miami (Estados Unidos). A los pocos minutos, también a través de X, Noboa respondió a Correa con un largo mensaje en el que comenzó llamándole "hijo de mula" por considerar que durante su mandato permitió el ingreso a Ecuador de las mafias del narcotráfico sobre las que hoy el actual Gobierno libra una "guerra" declarada al crimen organizado". Permitiste que el narcotráfico haga lo que le dé la gana en el Ecuador, problema que hasta el día de hoy combatimos, mientras tú sigues prófugo en Bélgica, viviendo con lujos", sostuvo Noboa al recordar que sobre Correa pesa una condena de ocho años de cárcel por cohecho que el exmandatario rechazó al declararse perseguido político. Mi patria es el Ecuador, por el cual me he jugado la vida una y otra vez. Yo enfrento los problemas, tú huyes de ellos. La gente no es tonta y no se olvida", añadió Noboa. Así, el jefe de Estado pasó a recriminarle que Correa persiguió a su familia, una de las mayores fortunas del país "que lleva más de 80 años dando empleo en Ecuador".