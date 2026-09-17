Autoridades desarticulan red criminal durante toque de queda

Quito, Ecuador. La primera noche bajo el nuevo periodo de toque de queda decretado en cuatro provincias de Ecuador se saldó este jueves con la captura de catorce presuntos miembros de una banda criminal dedicada a las extorsiones, asesinatos, robos y narcotráfico en El Oro, provincia fronteriza de Perú, según informó el Gobierno. Las detenciones se realizaron en las ciudades de Machala y Pasaje, situadas en la provincia de El Oro, que junto a Guayas, Manabí y Los Ríos, inició este jueves un nuevo período de toques de queda nocturnos, el tercero de este tipo que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decreta en lo que va de año, como parte de su "guerra" declarada al crimen organizado. La operación, bautizada como 'Sombra', involucró a un centenar de policías y quince fiscales para realizar de manera simultánea 18 allanamientos y registros a inmuebles, detalló el ministro del Interior, John Reimberg, en un comunicado.

Allí se concretaron las detenciones a los integrantes de esta red vinculada al grupo criminal 'Lobos Box', una facción disidente de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente en Ecuador.

También se decomisaron armas y cuatro motocicletas.

De acuerdo con las investigaciones, esta presunta organización estaría relacionada con delitos como sicariato, extorsión, robo, tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego, según reportó en un comunicado el Ministerio del Interior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sus acciones se habrían concentrado principalmente en amenazas contra comerciantes y propietarios de fincas. Las autoridades también investigan su presunta vinculación con la utilización de menores de edad en actividades ilícitas.