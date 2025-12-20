Ecuador confirma el primer caso de influenza A H3N2

Quito, Ecuador

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó este sábado el primer caso de influenza A (H3N2) variante K, correspondiente a un paciente en el sur del país.

El caso ha sido identificado oportunamente y el paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria, indicó en un comunicado.

El Ministerio aseveró que mantiene activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional.