En dos semanas se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania, dice Trump

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que llevará "una o dos semanas" saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará uno de sus habituales plazos para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar y consigan un acuerdo de paz.

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben", dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes de la OTAN, Unión Europea, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido.

Recientemente, Donald Trump dio un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso, Vladímir Putin, para que demostrara su compromiso de sellar la paz en Ucrania bajo amenaza de imponer castigos económicos a Moscú, así como sanciones secundarias a países que comercien con Rusia, como India o China, que no se han materializado.

"Creo que hay dos partes dispuestas (a alcanzar la paz), y eso suele ser una buena noticia. Pero quiero llegar a un acuerdo", añadió hoy Trump.

"Iremos juntos de la mano y veremos si se puede lograr. Es posible que no se pueda. Por otro lado, es posible que sí, y que se salven miles y miles de vidas cada semana", apuntó hoy el mandatario estadounidense, que ha subrayado muchas veces que su principal meta es detener las matanzas que acarrea esta guerra desde 2022.

Trump insistió en que Putin, con el que se reunió en Alaska hace tres días, quiere hallar "una respuesta" para lograr la paz y que está a favor de aceptar garantías de seguridad europeas y de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia.

Durante el encuentro en Anchorage, el presidente ruso planteó un intercambio de territorios que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, una posibilidad que Kiev ha insistido en calificar de intolerable y que técnicamente resulta inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.