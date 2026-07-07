Donald Trump llega a Ankara para participar en la cumbre de líderes de la OTAN

Ankara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Ankara para participar en la 36 cumbre de líderes de la OTAN, marcada por los planes de aumentar la inversión aliada en defensa y el apoyo para Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

Según medios locales, el avión presidencial del mandatario aterrizó en torno a las 13.50 hora local (10.50 GMT) en un aeropuerto militar en la capital turca, donde será recibido por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, antes de ser trasladado al complejo presidencial de Ankara, donde se celebra la cumbre entre hoy y mañana.

Según informaciones de la Casa Blanca, el embajador de Estados Unidos en Ankara, Tom Barrack, y el embajador estadounidense ante la OTAN, Matt Whitaker, junto con el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, también recibirán a Trump al bajar del avión.

Es la primera vez en 17 años que un presidente de Estados Unidos visita Turquía, desde el exmandatario Barack Obama en 2009.

Según la prensa local, el hecho de que Erdogan se haya trasladado al aeropuerto es poco usual, ya que el líder turco, acusado por la oposición de gobernar de forma autoritaria, suele esperar a sus invitados de Estado en el Palacio presidencial de Ankara.