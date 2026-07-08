Trump habla de un "tremendo éxito" en Irán, ya que ha eliminado la amenaza nuclear

Ankara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles la guerra en Irán como "un tremendo éxito" porque logró eliminar la amenaza nuclear de la República Islámica.

"Lo más importante es que gente loca no tenga acceso a armas nucleares, y eso es lo que hemos conseguido", aseguró el mandatario en rueda de prensa en Ankara al terminar la cumbre de la OTAN y poco antes de partir rumbo a Estados Unidos.

"Irán no puede tener un arma nuclear. Lo llamo 'desnuclearizar Irán', y eso es lo que ha pasado. Nunca van a tener un arma nuclear", insistió Trump, en referencia a los bombardeos de instalaciones atómicas en la República Islámica en 2025 y este año.