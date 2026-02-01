Doble crimen de familiares del titular de Educación en México deriva en choque armado

Ciudad de México

De acuerdo con el informe oficial, hombres armados irrumpieron en el inmueble alrededor de las 16:30 hora local del sábado y dispararon contra las mujeres.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que las víctimas —identificadas como María Eugenia 'Queña' Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y sobrina del Secretario— fueron atacadas dentro de una vivienda en la colonia Placetas Estadio , en la capital colimense.

Dos familiares del secretario de Educación Pública , Mario Delgado, fueron asesinados en su domicilio en la ciudad de Colima, en el occidente de México , y horas más tarde tres presuntos responsables murieron tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, informaron las autoridades estatales.

Delgado confirmó el parentesco en una publicación en redes sociales, donde expresó "profunda consternación, indignación y tristeza” por lo ocurrido a su tía 'Queña' y añadió que sus familiares se dedicaban a la venta de alimentos y pasteles, al tiempo que confió en que el caso será esclarecido.



Tras el doble homicidio, la autoridad estatal informó que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) permitió identificar el vehículo presuntamente utilizado y a algunas personas que habrían participado en el ataque.Con esos datos, se implementó un operativo de búsqueda que derivó en la localización de un automóvil.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según el reporte oficial, cuando las autoridades se aproximaron al lugar, fueron repelidos con disparos y se produjo el cruce de fuego en el que tres presuntos agresores resultaron abatidos. Un miembro de la Fiscalía General del Estado recibió un disparo y fue reportado fuera de peligro.



Las autoridades añadieron que en el interior del domicilio donde se ubicó el vehículo fueron halladas armas e indicios que coinciden con el análisis de videograbaciones, incluida ropa asociada con los hechos.



El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género. EFE