Diosdado Cabello dice que Venezuela enfrentará “lo que venga por muy duro que sea”

Caracas

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que el país está preparado para enfrentar “lo que venga por muy duro que sea”, tras mencionar el alistamiento de milicianos para “defender la patria” ante las intenciones que tiene Estados Unidos de enviar embarcaciones en el mar Caribe para combatir el narcotráfico.”

Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga, por muy duro que sea”, dijo Cabello en su programa semanal, ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Así mismo, el número dos del chavismo valoró que los venezolanos asistieran a las jornadas de alistamiento para la defensa del país, luego de que Washington manifestara estar preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.