Defensa de Venezuela asegura que "no hay espacio para el miedo" ante "agresión" de EE UU

Caracas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este miércoles que en su país "no hay espacio para el miedo" frente a la que señaló como la "agresión" de Estados Unidos, cuyo Gobierno advirtió que está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas" hacia su territorio, lo que incluye el envío de buques a aguas cercanas a la nación suramericana.

"No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo", expresó el militar en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), junto con varias autoridades del Ejecutivo.

Padrino acusó al "imperialismo norteamericano" de "tratar de fabricar una mentira que tiene patas muy, pero muy cortas", y de imponer "un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo" para que "se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narcoestado".

"Qué cosa tan grotesca, tan vulgar, y qué tan lejos estamos de una situación como esa", afirmó el ministro, quien hizo un llamado al pueblo venezolano a "defender la patria" y a rechazar la "agresión militar".

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".