Descubren red financiera que movió $51 millones y tendría nexos con la MS-13 en El Salvador

El Salvador.

De acuerdo con las autoridades, el modelo funcionaba mediante la promesa de ganancias elevadas sin riesgo, lo que incentivaba la entrada constante de nuevos inversionistas.

Una investigación liderada por la Fiscalía General de la República de El Salvador destapó un presunto fraude financiero relacionado con la empresa Credicash, la cual es señalada de operar bajo un esquema piramidal que habría movilizado más de 51 millones de dólares.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó que el principal sospechoso es Gerson Adriel Orellana Ayala, a quien se le imputan los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, tras afectar a decenas de personas que invirtieron su dinero confiando en la supuesta rentabilidad del sistema.

"El imputado ha incurrido en un esquema de defraudación que es sencillo de explicar, pero profundamente dañino. Se trata de un esquema piramidal", afirmó Delgado.

"Ese dinero que se paga como ‘ganancia’ no proviene de ningún negocio real... sale de otras personas que van entrando después", explicó el fiscal.

Para reforzar la credibilidad del esquema, se firmaban contratos ante un notario, generando la percepción de respaldo legal entre los participantes, pese a que no existía una actividad económica que sustentara los rendimientos ofrecidos.

Durante los operativos, las autoridades incautaron aproximadamente siete millones de dólares en efectivo en la vivienda del imputado. Asimismo, las investigaciones apuntan a posibles nexos con la mara MS-13, ya que parte de los fondos podría estar vinculada a actividades ilícitas como la extorsión.

El caso comenzó a tomar forma tras una alerta emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes.