Deportan a hondureña tras cumplir condena por intentar asfixiar a su hijo en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

El caso se remonta al condado de Suffolk, en el estado de Nueva York, donde la hondureña fue arrestada y posteriormente enjuiciada por intentar asfixiar al bebé con una almohada inmediatamente después del parto.

Soili Xiomara Aparicio Santos, originaria de Honduras, fue deportada recientemente luego de cumplir una condena en Estados Unidos por intentar quitarle la vida a su bebé recién nacido.

En 2018, un jurado la declaró culpable del delito, enfrentando inicialmente una pena de hasta 16 años de prisión. Sin embargo, tras un proceso de apelación, un juez confirmó la condena, pero redujo la sentencia a 10 años.

Aparicio Santos cumplió su condena en el Centro Correccional Taconic, ubicado en Bedford Hills, también en el estado de Nueva York.

Tras su liberación el pasado 6 de abril, fue detenida por autoridades del Servicio de Inmigración, que procedieron con su proceso de deportación hacia Honduas.

De acuerdo con los registros, la hondureña ingresó a Estados Unidos hace más de una década en un lugar y fecha no determinados, y permanecía en el país sin estatus migratorio legal.

Asimismo, se confirmó que desde 2014 existía una orden de deportación en su contra emitida por un juez de inmigración, la cual no se había ejecutado hasta ahora.

Finalmente, las autoridades migratorias concretaron su expulsión del país el pasado 15 de abril, marcando el cierre del proceso judicial y migratorio en su contra.