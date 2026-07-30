Delcy Rodríguez insiste en que no ha cedido la soberanía de Venezuela a EEUU

​​Caracas, Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó en una entrevista con la revista estadounidense Time que no está cediendo la soberanía de su país a Estados Unidos, meses después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

"Empiezo actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones (entre EE.UU. y Venezuela) puedan desarrollarse en buena fe. Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país, así como el bienestar social y económico", aseguró Rodríguez al medio.

Según Time, que cita a funcionarios de los Gobiernos estadounidense y venezolano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, supervisa el marco que regula los ingresos petroleros y las finanzas públicas de Venezuela, y mantiene contacto casi a diario por teléfono y mensajes instantáneos con Rodríguez.

A esto se suma que el pasado junio, Héctor Rustherford Guerrero Flores, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, murió durante un ataque del Comando Sur de EE.UU. coordinado "estrechamente" con Venezuela.

"Lo importante es que hay oportunidades para la cooperación conjunta, contra el tráfico de drogas, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros", señaló Rodríguez al respecto.

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Además, resaltó que su intención es "asegurar que la política interna de otro país no afecte a Venezuela".

"Espero que Venezuela no se convierta en un peón de la agenda política de ningún otro país", dijo.

La entrevista tiene lugar meses después de que Estados Unidos capturase el 3 de enero a Maduro y lo trasladara a Nueva York, donde permanece a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.