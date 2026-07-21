Se declara culpable el capitán del barco implicado en la muerte de tres niñas en Miami

Miami, Estados Unidos

El capitán de un bote implicado en la muerte de tres niñas, una chilena, una argentina y una estadounidense de origen argentino se declaró este martes culpable de homicidio involuntario por un accidente marítimo en Miami, según informaron medios locales.

El accidente ocurrió el 28 de julio del año pasado, cuando el velero en el que viajaban las tres menores impactó contra la embarcación empujada por el remolcador que dirigía Yusiel López Insúa. El capitán enfrentaba una pena de hasta diez años de prisión si era declarado culpable en el juicio.

Sin embargo, la fiscalía pidió un año de cárcel para él, así como seis meses de arresto domiciliaro, como parte del acuerdo de culpablidad, según registros judiciales citados por el diario Miami Herald.