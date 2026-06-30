Daniela y su esposo fueron asesinados una semana antes de su baby shower

Sonora, México

Una pareja fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, sobre la calle Coral, entre Rubí y Topacio, en el municipio de Cajeme.

El hallazgo ocurrió la mañana del viernes 26 de junio de 2026, cuando familiares ingresaron a la vivienda y encontraron la escena, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Daniela, de 31 años, quien se encontraba embarazada y a pocos días de dar a luz, y Jesús Alan, de 34 años.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos trabajaban en la empresa Sabritas y además realizaban actividades alternas de préstamos de dinero.

El caso ha generado consternación entre sus compañeros de trabajo, quienes incluso preparaban una fiesta sorpresa de despedida (baby shower ) para Daniela, ya que el 30 de junio iniciaría su periodo de descanso preparto.

Sin embargo, la vida de la joven dio un giro abrupto antes de esa fecha, dejando en luto a su entorno laboral y familiar.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los avances de la investigación ni se reportan personas detenidas por este doble homicidio.

La escena fue acordonada por cuerpos de seguridad, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios para esclarecer lo ocurrido.