A qué hora abren y cierran las elecciones en Costa Rica 2026

San José, Costa Rica

Más de 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar y elegir tanto al presidente y sus vicepresidentes como a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa este domingo 1 de febrero para el periodo 2026-2030, en un proceso que puede definirse el mismo día o extenderse a una segunda ronda en abril. Para estas elecciones presidenciales de Costa Rica 2026, compiten 20 aspirantes al cargo de presidente, encabezados por Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), seguida por Álvaro Ramos Chaves del Partido Liberación Nacional (PLN) y Claudia Dobles Camargo de la Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN); también participan figuras como Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio), Walter Rubén Hernández (Justicia Social Costarricense), Luz Mary Alpízar Loaiza (Progreso Social Democrático), Boris Molina Acevedo (Unión Costarricense Democrática), Natalia Díaz Quintana (Unidos Podemos), Fernando Zamora Castellanos (Partido Nueva Generación), Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad), David Hernández Brenes (De la Clase Trabajadora), Ana Virginia Calzada Miranda (Centro Democrático y Social), Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República), Ronny Castillo González (Aquí Costa Rica Manda), Eliécer Feinzaig Mintz (Liberal Progresista), José Aguilar Berrocal (Avanza), Claudio Alpízar Otoya (Esperanza Nacional), Douglas Caamaño Quirós (Alianza Costa Rica Primero), Luis Amador Jiménez (Integración Nacional) y Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Unidad Social Cristiana), entre otros candidatos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según las encuestas más recientes de cara a las elecciones presidenciales de Costa Rica, la candidata favorita es Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, quien encabeza la intención de voto y se perfila como la aspirante con mayores posibilidades de llegar a la Presidencia. Los estudios de opinión la colocan con una ventaja clara sobre sus principales contendientes, entre ellos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, aunque aún persiste un porcentaje importante de electores indecisos. Consulte aquí en el link su centro de votación en Costa Rica.

¿A qué hora abren y cierran los centros de votación?

Según detalles del Tribunal Supremo de Elecciones este domingo 1 de febrero, los centros de votación estarán abiertos de las 6.00 de la mañana a las 18.00 de la tarde en todo el país. Para los costarricenses que viven fuera del país, solo podrán ejercer el sufragio en la elección del sucesor de Chaves, el horario para votar será de 9.00 a 19.00 horas, según la hora local en los países donde están habilitados los consulados.

¿Quiénes pueden votar?