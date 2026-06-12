Costa Rica fortalece programa de donación y trasplante de órganos con apoyo de España

Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica destacó este viernes el fortalecimiento de su programa de donación y trasplante de órganos gracias al intercambio de experiencias y capacitación brindada por especialistas de España y Argentina, lo que ayudará a brindar mayores oportunidades de vida a las personas que esperan uno de esos procedimientos.

El Ministerio de Salud costarricense informó que con el objetivo de alcanzar una respuesta más oportuna a las necesidades de las personas que requieren un órgano, se llevó a cabo un intercambio de experiencias y buenas prácticas con países líderes en la materia como Argentina y España.

"Esta cooperación ayuda a mejorar la atención de las personas donantes, reforzar el trabajo de los equipos de salud y brindar mayores oportunidades a quienes esperan un trasplante", destacó el viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel.