No es tu internet: Facebook registra caída global este viernes 12 de junio

CALIFORNIA

Miles de usuarios alrededor del mundo reportaron este viernes 12 de junio problemas para acceder a Facebook, luego de que la plataforma registrara una interrupción que afectó diversas de sus funciones principales.

De acuerdo con reportes de sitios especializados en el monitoreo de servicios digitales, las fallas comenzaron a detectarse durante la mañana de este viernes y se han extendieron por varias horas en distintos países.

Entre los inconvenientes reportados por los usuarios se encontraban dificultades para cargar el muro de noticias, errores al intentar iniciar sesión, problemas en Messenger y WhatsApp Web, y la imposibilidad de visualizar publicaciones o interactuar con determinados contenidos.

El portal Downdetector, que recopila reportes enviados por los propios usuarios, reflejó un incremento significativo en las notificaciones relacionadas con el funcionamiento de Facebook, evidenciando que la situación no se trataba de incidentes aislados.

La interrupción tuvo un alcance internacional y afectó tanto la versión web como la aplicación móvil de la red social. Algunos usuarios también reportaron inconvenientes en servicios vinculados al ecosistema de Meta, como Messenger e Instagram.

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de Facebook, no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las causas específicas de la caída ni el número exacto de cuentas afectadas.

Tampoco se confirmó si el incidente estuvo relacionado con labores de mantenimiento o fallas en la infraestructura tecnológica de la compañía.