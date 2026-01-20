Machado denuncia que el chavismo no ha liberado a "la mayoría de presos"

Washington, Estados Unidos.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado denunció este martes en Washington que el chavismo "ha manipulado la situación" en Venezuela y que "no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos". A la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, Machado afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas "anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen".

"Salgo muy emocionada de estar en esta organización y se lo he dicho al secretario general: si hay alguna ocasión en la historia de las Américas que justifica y pone a prueba la Carta Interamericana y el Sistema Interamericano es la situación de Venezuela. Es hora de actuar", aseguró la líder venezolana. Machado se mostró tajante y afirmó que la OEA debe abordar "el desmontaje completo del sistema represivo que, al final, es lo único que le queda al régimen en el poder". "No es posible hablar de transición con represión, son dos circunstancias absolutamente contrarias de modo que hay que luchar por la libertad real y la liberación de los presos políticos. Hay que desmontar la estructura represiva y los centros de tortura", continuó la líder opositora venezolana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.