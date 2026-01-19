Nicaragua podría buscar negociación con EE UU tras la caída de Maduro, según expertos

San José, Costa Rica

El nombramiento del canciller nicaragüense Denis Moncada como encargado de negocios en Washington "se interpreta como un intento de los Ortega Murillo para abrir un canal de comunicación con los Estados Unidos", señala el Cetcam en su informe 'Perspectivas, suplemento de análisis político', edición 188, dedicado al efecto de Venezuela en Nicaragua, principalmente. Ese centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica, observa que la reacción inmediata de los Ortega Murillo sobre la caída de Maduro ha sido "inusualmente comedida, evitando aludir de manera directa a los Estados Unidos". "Y existen indicios de tener canales de comunicación abiertos que eventualmente conduzcan a alguna negociación, si no es que ya están negociando", sostiene.

Otro factor que puede abrir las puertas a una negociación, según el informe, es que si bien Nicaragua no tiene el mismo peso geopolítico, económico y simbólico que Venezuela, Ortega y Murillo se dieron cuenta de que sus principales aliados, China y Rusia, no hicieron nada por Maduro, que era su socio, por lo que es aún menos probable que lo hagan por ellos.

Así, para el Cetcam, el Ejecutivo sandinista "se encuentra ante el dilema de escoger entre el camino del aferramiento a su supuesto anti imperialismo para mantenerse en el poder a cualquier costo, aunque esto signifique exponerse a mayores presiones de parte de Washington", o bien, "buscar una apertura gradual para permanecer en el poder sin arriesgar sus intereses vitales", negociando con el Gobierno de Donald Trump. En el escenario actual, es probable que se aumenten las presiones estadounidenses al gobierno nicaragüense, dice el estudio.

En ese sentido, observa que este año están previstas las elecciones de medio término para el Congreso; en un contexto en el que los republicanos han perdido dos contiendas relevantes en las alcaldías de Nueva York y Miami; "de manera que Trump y varios de sus cercanos colaboradores, como Marco Rubio, necesitan posicionarse mejor exhibiendo logros concretos para mantener abiertas sus aspiraciones de continuidad".


