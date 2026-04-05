Conductor ebrio embiste a multitud en festival de Luisiana: hay 13 heridos

Los Ángeles

Al menos 13 personas resultaron heridas ayer sábado después de que un conductor que manejaba supuestamente bajo la influencia del alcohol atropellara a una multitud en un festival en un poblado de Luisiana, según informaron las autoridades.

El Departamento del Alguacil de la Parroquia de Iberia informó que un automóvil atropelló a "múltiples peatones" que presenciaban el Festival del Año Nuevo Laos, una celebración de la comunidad inmigrante del sudeste asiático.

El accidente ocurrió en Broussard, una ciudad que se encuentra a unas 8 millas (unos 12 kilómetros) al suroeste de Lafayette y cerca de New Iberia en el sur centro de Luisiana.