Video: jóvenes entran con cuchillo en plena misa y usan a padre como escudo

Bogotá, Colombia.

El hecho fue registrado el pasado 10 de noviembre y quedó grabado por uno de los miembros del lugar. Según el video, un joven sostenía un cuchillo mientras otro corrió a refugiarse detrás del padre de la congregación.

Un momento de pánico y terror vivieron los feligreses de la iglesia Santo Tomás Moro, en Bogotá, Colombia , cuando varios j óvenes entraron con cuchillos en plena eucaristía.

Asimismo, se pudo ver a los jóvenes discutiendo, mientras los feligreses entraron en pánico y comenzaron a orar con fervor para evitar un peligro mayor.

Según el relato de los presentes, uno de los jóvenes se congregaba en la misa y fue interrumpido por los otros muchachos por el presunto robo de una gorra. Los jóvenes armados supuestamente le exigían la devolución.

El video rápidamente se viralizó y causó impacto en la población de Bogotá. Asimismo, fuertes críticas surgieron contra los jóvenes por poner en riesgo la vida del sacerdote.

Mientras tanto, otros elogiaron la valentía del padre, quien trató de mediar con serenidad entre los implicados.

Los jóvenes fueron capturados por las autoridades policiales. “La central de radio alertó sobre varios jóvenes que ingresaron a la capilla presuntamente tras una disputa por una gorra. Al llegar, los uniformados encontraron a varios de ellos con armas cortopunzantes. Cinco menores de edad fueron puestos a disposición del grupo de Infancia y Adolescencia, mientras que un mayor de edad fue trasladado al Centro de Traslado por Protección”, señaló la institución policial.