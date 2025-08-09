Miguel Uribe en "condición crítica" tras hemorragia en sistema nervioso

Bogotá, Colombia.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico.

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay , herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es "crítica", informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde hace más de dos meses.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.

De acuerdo con información obtenida por las autoridades, uno de los principales sospechosos es Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipy, quien habría coordinado el atentado en complicidad con otros individuos. Tras el hecho, Arteaga se habría reunido en un establecimiento de entretenimiento nocturno con una mujer y dos hombres para planear cómo evadir la acción de la justicia y presionar a involucrados a guardar silencio.



Una de las piezas clave en la investigación es Katerine Andrea Martínez, conocida con el alias Gabriela, quien habría entregado el arma utilizada en el atentado a un menor de 14 años que ejecutó el disparo. Las autoridades también la señalan como parte del equipo logístico que facilitó la operación. Martínez fue capturada recientemente y enfrenta cargos por su participación en los hechos.

Los investigadores han detectado que tanto Gabriela como otra mujer aún no identificada tendrían vínculos directos con miembros de las disidencias de las FARC, específicamente con la estructura de la Segunda Marquetalia. La hipótesis principal es que el ataque fue ordenado desde esa organización.

Además, un testigo protegido ha entregado pruebas clave, como capturas de pantalla de conversaciones, fotografías y documentos que relacionan a alias "Chipy" con uno de los cabecillas de las disidencias, identificado como Iván Mordisco.